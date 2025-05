Al torneo dell’Accademia si alza il livello | al via l’Open femminile venerdì tocca al maschile

Tennis di ottimo livello ha contraddistinto la lunga giornata di giovedì 29 maggio al torneo organizzato dall'Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo alla Cittadella dello Sport. Già dalle 12, infatti, sono iniziate le sfide valide per l'open femminile (2.8-2.1) con montepremi da 4.000€, che vede tra le partecipanti 20 tra i migliori prospetti a livello nazionale. "Un torneo importante, con giocatori e giocatrici da tutta Italia – commenta soddisfatto Giovanni Licini, fondatore dell'Accademia dello Sport per la Solidarietà – Grazie alla federazione e al presidente Binaghi che ci ha supportati.

