Al setaccio un' area della città | 43 veicoli controllati e 62 persone identificate

Il controllo del territorio si fa sempre più serrato! Giovedì 29 maggio, i carabinieri della Compagnia di Ferrara hanno setacciato un'area della città, identificando 62 persone e controllando 43 veicoli. In un momento in cui la sicurezza è al centro del dibattito pubblico, questa operazione rappresenta un passo importante per garantire tranquillità e prevenzione. Rimanere informati è fondamentale: iscriviti al nostro canale WhatsApp!

Nella giornata di giovedì 29 maggio, i militari della Compagnia di Ferrara hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio. Un'operazione nell'ambito del rafforzamento delle attività preventive disposte dal Comando provinciale dei carabinieri. Iscriviti al canale WhatsApp. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Al setaccio un'area della città: 43 veicoli controllati e 62 persone identificate