Al Santuario di Gallivaggio via i lavori di restauro da 46 milioni

Il Santuario di Gallivaggio sta per rinascere! Con un investimento di 46 milioni, i lavori di restauro sono finalmente iniziati. In un momento in cui la valorizzazione del patrimonio culturale è al centro del dibattito nazionale, questo progetto rappresenta un segnale forte: la bellezza e la storia meritano di essere preservate. Curiosi di scoprire come il nuovo tetto e le opere murarie trasformeranno questo luogo sacro? Rimanete sintonizzati!

Nelle ultime settimane sono stati montati i ponteggi e mercoledì, alla vigilia del settimo anniversario della frana, è stato completato l’allestimento della gru. I prossimi passi prevedono il rifacimento del tetto e il consolidamento della parte muraria. Altra operazione fondamentale sarà recuperare le porzioni di fabbrica e gli elementi architettonici sopravvissuti al disastro naturale. Tutti dettagli presentati ieri sul piazzale del Santuario di Gallivaggio, dopo la recita del Rosario accompagnata dai canti del Coro Nivalis di Chiavenna. La cerimonia si è svolta ieri a distanza di sette anni da quel 29 maggio 2018, quando a San Giacomo Filippo si verificò il distacco di almeno 7. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Al Santuario di Gallivaggio via i lavori di restauro da 4,6 milioni

Santuario di Gallivaggio, avanzano i lavori di restauro: prosegue la raccolta fondi

Il Santuario di Gallivaggio sta vivendo un importante momento di rinascita, con i lavori di restauro che avanzano rapidamente grazie alla raccolta fondi in corso.

Cerca Video su questo argomento: Santuario Gallivaggio Via Lavori Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Santuario di Gallivaggio, avanzano i lavori di restauro: prosegue la raccolta fondi; San Giacomo Filippo: avanzano i lavori al Santuario di Gallivaggio; Santuario di Gallivaggio: proseguono i lavori di restauro e la raccolta fondi – l’8 giugno colletta straordinaria in Diocesi; Gallivaggio, preghiera e ricordo nell’anniversario della frana che ha travolto il santuario. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Al Santuario di Gallivaggio via i lavori di restauro da 4,6 milioni

Segnala msn.com: Colletta straordinaria domenica 8 giugno in tutta la Diocesi per finanziare l’intervento che avrà una durata di due anni ...

Santuario di Gallivaggio: dopo l’inaugurazione dei lavori di restauro prosegue la raccolta fondi

Si legge su primalavaltellina.it: Alle 16.30 del 29 maggio 2018, nel Comune di San Giacomo Filippo (So), si verificava il distacco di almeno 7500 metri cubi di materiale (fra rocce, detriti e legname) che precipitarono sul Santuario m ...

Diocesi: Como, inizio dei lavori e raccolta fondi per il restauro del santuario di Gallivaggio

Riporta agensir.it: Alle 16.30 del 29 maggio 2018, nel Comune di San Giacomo Filippo (So), si verificava il distacco di almeno 7.500 metri cubi di materiale (fra rocce, detriti e legname) che precipitarono sul Santuario ...