Al Salone Nautico le nuove imbarcazioni per il servizio pubblico

Il Salone Nautico di Venezia svela le nuove imbarcazioni per il servizio pubblico, un passo importante verso la sostenibilità e l’innovazione. Questi mezzi non solo migliorano la mobilità dei cittadini, ma rappresentano anche una risposta concreta alle sfide ambientali. In un momento in cui la transizione ecologica è al centro del dibattito globale, Venezia si propone come esempio di come l'innovazione possa valorizzare i servizi pubblici nella vita quotidiana. Non perdere l'occasione di scoprire come il mare può diventare un

Nuovi mezzi nautici, adibiti a vari servizi pubblici, sono operativi a Venezia a partire da questi giorni. Il Salone in corso all'Arsenale è anche l'occasione di presentare le imbarcazioni il cui impiego, in un modo o nell'altro, ha un impatto significativo nella vita della città. È notevole, ad. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Al Salone Nautico le nuove imbarcazioni per il servizio pubblico

Il salone nautico diventa grande: al via il 29 maggio la settima edizione con 270 espositori e 300 imbarcazioni distribuite su 55mila metri quadrati

Dal 29 maggio parte la settima edizione del Salone Nautico di Venezia, con 270 espositori e 300 imbarcazioni su 55mila mq.

Cerca Video su questo argomento: Salone Nautico Nuove Imbarcazioni Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Salone Nautico, si parte. Il programma della giornata; Come arrivare all’Arsenale di Venezia?; La nautica in mostra all'Arsenale di Venezia: le novità di Azimut/Benetti, Ferretti e Sanlorenzo al Salone 2025; Salone Nautico Venezia: l’assessore Venturini alla presentazione della prima unità Idro Medica del SUEM 118 e al lancio di ICOMIA World Marinas. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Salone Nautico, dall'Almax ai piccoli scafi ecco tutte le novità

Da ilgazzettino.it: VENEZIA - Il 2025 si presenta come un anno di grandi novità, con molte imbarcazioni e progetti che fanno il loro debutto assoluto in acqua o a terra, portando avanti la tradizione ...

Al Salone Nautico di Venezia presentato il prototipo di vaporetto ibrido

corriere.it scrive: All’insegna della parola d’ordine «proteggere Venezia dall’inquinamento prodotto dalla selva di imbarcazioni che ne percorrono senza sosta i canali», potrebbe arrivare presto il vaporetto ibrido. Al ...

Salone Nautico Venezia: l’assessore…"

Scrive informazione.it: In occasione della sesta edizione del Salone Nautico Venezia, al Bacino di Carenaggio Medio dell’Arsenale si è svolta la presentazione di “Explorer”, imbarcazione destinata al servizio della Polizia L ...