Al prossimo referendum il governatore de Pascale voterà tre ‘sì’ e due ‘no’

Il governatore dell'Emilia-Romagna, Michele De Pascale, sta scuotendo le acque in vista del referendum dell'8 e 9 giugno, annunciando il suo voto: tre "sì" e due "no". Un approccio che riflette una strategia più ampia di riforma del lavoro in Italia, dove il dibattito su diritti e opportunità è più caldo che mai. È interessante notare come le sue scelte potrebbero influenzare il futuro politico e sociale della regione. Rimanete sintonizzati!

Il presidente dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale mischia un po’ le carte in vista del referendum in programma l’8 e il 9 giugno. De Pascale, come riporta l’agenzia Dire, ha detto che voterà “tre sì e due no”. I voti contrarti riguardano i quesiti sul lavoro: “Quello sul Jobs act, che alla. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Al prossimo referendum, il governatore de Pascale voterà tre ‘sì’ e due ‘no’

Cerca Video su questo argomento: Prossimo Referendum Governatore De Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Referendum su lavoro e cittadinanza, per cosa vota il Pd in Emilia-Romagna: «I cinque quesiti dividono il partito»; Pd: Oscurantismo sul referendum; Regionali in Campania, Vincenzo De Luca pronto a sfidare il centrosinistra: «Bonavitacola o Fortini»; Week-end alle urne. Si vota in 117 comuni tra cui Genova, Ravenna, Taranto e Matera. Ballottaggi col referendum. 🔗Cosa riportano altre fonti

Al prossimo referendum, il governatore de Pascale voterà tre ‘sì’ e due ‘no’

Segnala bolognatoday.it: Così il presidente dell’Emilia-Romagna: “La mia è una posizione che rischia di non piacere a nessuno, ma è giusto dire quello che si pensa” ...

Referendum, tre si e due no per De Pascale. 5 si per Lepore

rainews.it scrive: Posizioni diverse per il presidente della regione e il sindaco di Bologna sui quesiti su lavoro e cittadinanza ...

Carlino 140, il governatore de Pascale: “La prossima settimana definiamo le delocalizzazioni”

Riporta ilrestodelcarlino.it: Michele de Pascale e Fabrizio Curcio vengono ... e un auguri per il futuro del Carlino. “I prossimi passaggi sono questi - spiega il governatore -: noi domani diamo l’intesa sull’ordinanza ...