Al posto della sorpresa negli ovetti Kinder nascondeva cocaina e crack | arrestato

Un colpo di scena che supera qualsiasi sorpresa: al posto della dolcezza degli ovetti Kinder, i carabinieri di Monreale hanno scoperto un traffico di cocaina e crack. Questo episodio sorprendente non è solo un allerta per la comunità , ma mette in luce un trend preoccupante: l'uso di oggetti comuni per nascondere sostanze illecite. Riflessione necessaria su quanto possa essere sottile il confine tra innocente e illegale nelle nostre realtà quotidiane.

Cocaina e crack nascosti negli ovetti Kinder e sistemati nella dispensa della cucina. È quello che i carabinieri della Stazione di Monreale, supportati dal Nucleo cinofili di Palermo Villagrazia e con l'ausilio del cane antidroga Aaron, hanno trovato in casa di un monrealese, attualmente.

A Monreale, la lotta contro il traffico di droga si fa sempre più serrata. I Carabinieri, con l'aiuto del cane antidroga "Aaron", hanno scoperto un uomo che nascondeva coca e crack negli ovetti Kinder.

