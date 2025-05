Al-nassr spera di mantenere il leggendario in avanti

Cristiano Ronaldo potrebbe restare ad Al Nassr, ed è una notizia che scuote il mondo del calcio! La leggenda portoghese, al centro di un progetto ambizioso, continua a dimostrare la sua influenza, attirando l'attenzione non solo per le sue giocate, ma anche per il suo carisma. Con un campione come lui, il calcio in Arabia Saudita sta vivendo una vera e propria trasformazione. È il momento di seguire questa evoluzione nel panorama calcistico mondiale!

2025-05-30 09:13:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Cristiano Ronaldo potrebbe rimanere in Arabia Saudita con il club al-Nassr sperando di convincerlo ad estendere il suo contratto. Il regista sportivo e il collega leggenda del Real Madrid Fernando Hierro ha elogiato Ronaldo per il suo impatto sul gioco nel mezzo facile, ma ammette che molti club sono desiderosi di prendere il 40enne. Lunedì Ronaldo ha composto la speculazione sul suo futuro dopo la partita di fine stagione di al-NASSR ad Al-Fateh, pubblicando sui social media: “Questo capitolo è finito. La storia? Ancora scritta. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Al-nassr spera di mantenere il leggendario in avanti