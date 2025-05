Al Moscati due interventi al cuore con il robot da Vinci

Il futuro della chirurgia è già qui! L’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino ha brillato con due interventi al cuore eseguiti con il rivoluzionario robot Da Vinci. Questa innovativa tecnica mininvasiva non solo riduce i tempi di recupero, ma rappresenta un passo importante verso un'era in cui la tecnologia e la medicina lavorano insieme per il benessere dei pazienti. Scopri come la campania si sta posizionando all'avanguardia nel panorama sanitario italiano!

Tempo di lettura: 3 minuti Supera anche la prova del cuore il sistema robotico da Vinci, introdotto nel 2022 nelle sale operatorie dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. Eseguiti due interventi di Cardiochirurgia utilizzando per la prima volta in Campania la tecnica mininvasiva video-assistita. Per entrambi i pazienti, un 49enne irpino e un 80enne di Benevento, il robot ha consentito il prelievo a torace chiuso e a cuore battente dell’arteria mammaria per l’esecuzione di un by-pass principale. Gli interventi sono perfettamente riusciti: il 49enne è stato già dimesso, l’altro paziente è in procinto di tornare a casa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Al Moscati due interventi al cuore con il robot “da Vinci”

