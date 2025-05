Al Milano Film Fest la rivoluzione di YouTube Il Teatro Piccolo ospita l’ultimo documentario di Progetto Happiness

Milano si prepara a vivere una settimana di cinema e innovazione con il Milano Film Fest 2025, dal 3 all'8 giugno. Quest'anno, i riflettori si accendono su YouTube, simbolo della rivoluzione digitale che ha trasformato il nostro modo di fruire l'arte. Il documentario “Progetto Happiness” al Teatro Piccolo ci invita a scoprire come le piattaforme online possano ispirare nuove forme di espressione. Un’occasione imperdibile per riflettere sul futuro della creatività!

Milano, 30 maggio 2025 – È scattato il conto alla rovescia per il Milano Film Fest 2025, in programma dal 3 all’8 giugno. E tra i protagonisti di questa edizione ci sarà anche YouTube. Perché se il festival meneghino si propone di guardare al futuro dell’immagine, del cinema, della musica, della fotografia e della contaminazione urbana, è più che naturale che si faccia spazio anche alla piattaforma che ha cambiato per sempre il modo di fruire di certi contenuti, giunti a livelli di qualità da grande schermo. Due gli eventi chiave che esploreranno le nuove frontiere dell'intrattenimento e che si focalizzeranno in particolare su come la visione dei contenuti della piattaforma sulla televisione di casa stia rivoluzionando il modello di business a livello globale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Al Milano Film Fest la rivoluzione di YouTube. Il Teatro Piccolo ospita l’ultimo documentario di Progetto Happiness

MILANO ACCENDE I RIFLETTORI SUL FILM DI TOM CRUISE

Milano si prepara a vivere un'esperienza unica con l'arrivo di “Mission Impossible - The Final Reckoning” di Tom Cruise.

Al Milano Film Fest la rivoluzione di YouTube. Il Teatro Piccolo ospita l’ultimo documentario di Progetto Happiness

Lo riporta ilgiorno.it: Il 5 giugno un panel la Castello Sforzesco per approfondire il cambiamento della piattaforma: da contenitore di brevi clip ad hub di contenuti professionali da guardare nel salotto di casa. Alle 18 po ...

Milano Film Fest 2025: programmazione e orari di tutti i film in concorso

Riporta milanotoday.it: Dal 3 all’8 giugno arriva il Milano Film Fest, la manifestazione che si terrà per la direzione artistica di Claudio Santamaria, nei luoghi della cultura, come al Piccolo Teatro Strehler di Milano e al ...

Milano Film Fest 2025, programma e ospiti

Riporta tg24.sky.it: Sei giorni di anteprime, incontri, masterclass ed eventi speciali, che includono proiezioni gratuite in diversi luoghi della città. Una prima edizione di un festival che è un appuntamento culturale co ...