Al Mercato Centrale Milano torna la terza edizione di I Love Fish

Il 7 giugno 2025, il Mercato Centrale Milano ospiterà la terza edizione di "I Love Fish", un evento imperdibile per gli amanti del mare e della cucina. Tra talk coinvolgenti e laboratori pratici, scoprirete come la produzione ittica italiana possa raccontare storie straordinarie. In un momento in cui la sostenibilità è al centro del dibattito, questo evento offre un'opportunità unica per connettervi con il mondo marino e le sue delizie!

Tra talk, laboratori e storytelling, il mare arriva a Milano per raccontarsi in modo nuovo. Sabato 7 giugno 2025 non perdete il fuori salone di I Love Fish, la terza edizione dell’evento culinario e culturale organizzato per valorizzare la produzione ittica italiana intrecciando divulgazione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Al Mercato Centrale Milano torna la terza edizione di I Love Fish

