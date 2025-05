Al Circolo della Stampa la presentazione del libro di fotografie L' Irpinia del cuore e dell' obbligo

Il 30 maggio 2025, il Circolo della Stampa di Avellino ospiterà un evento imperdibile: la presentazione del libro fotografico "L’Irpinia del Cuore e dell’obbligo". Un viaggio nel tempo che esplora l’assistenza all’infanzia negli anni '50, curato da Antonia Di Nardo. Questo progetto non solo celebra la memoria storica locale, ma si inserisce in un trend più ampio di riscoperta delle radici culturali italiane. Non perdere l’occasione di rivivere queste

Il prossimo venerdì 30 maggio 2025, si terrà ad Avellino, presso il Circolo della stampa, in corso Vittorio Emanuele II, la presentazione del libro fotografico "L'Irpinia del Cuore e dell'obbligo - L'assistenza all'infanzia del Centro Italiano Femminile" negli anni '50 a cura di Antonia Di Nardo.

"Rom e Sinti, una storia di resistenza", al Circolo della Stampa l'evento commemorativo dell'A.N.P.I.

Il 15 maggio 2025, alle 17.00, il Circolo della Stampa di Avellino ospiterà un convegno commemorativo dell'ANPI Provinciale, per celebrare gli ottant'anni dalla liberazione e onorare la resistenza del popolo Rom e Sinti contro il nazismo.

