Nel cuore di Lavis, un giovane algerino di 25 anni è stato denunciato dai carabinieri per ricettazione. La storia inizia con una serie di furti ad Ala, dove uno smartphone rubato ha portato a un inseguimento avvincente. Questo episodio ci ricorda quanto sia fondamentale restare vigili e non sottovalutare la sicurezza dei nostri beni, soprattutto in un’epoca in cui i furti tecnologici sono in costante aumento. Scopri come difenderti!

I carabinieri di Lavis hanno denunciato un algerino 25enne, con precedenti e senza fissa dimora, con l’accusa di ricettazione. Tutto è cominciato da una serie di furti successi nei giorni scorsi ad Ala con una delle vittime, alla quale era stato sottratto lo smartphone, che è riuscita a. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Al bar con il cellulare rubato (e non solo): denunciato

Cerca di vendere un cellulare contraffatto a un carabiniere in borghese, denunciato

Nel primo pomeriggio del 13 maggio, a San Giorgio Piacentino, un giovane di 29 anni originario della Campania è stato denunciato dai carabinieri per aver tentato di vendere un cellulare contraffatto a un carabiniere in borghese.

