AI Overviews di Google non sanno bene nemmeno in che anno siamo

L'intelligenza artificiale di Google sembra avere qualche problema di orientamento temporale! Mentre ci avviciniamo alla fine del 2023, i suoi errori suscitano interrogativi su quanto possiamo fidarci della tecnologia. In un'epoca in cui l'AI sta diventando sempre più integrata nella nostra vita quotidiana, è cruciale capire i suoi limiti. Una riflessione su quanto sia ancora umana la nostra intelligenza, in un mondo dominato dai dati.

A domanda diretta, l'intelligenza artificiale di Big G ha risposto a diversi utenti che l'anno in corso è il 2024: è solo l'ultimo in una lunga serie di strafalcioni. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - AI Overviews di Google, non sanno bene nemmeno in che anno siamo

