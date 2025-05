Agsm Aim crescono utili e dividendi | gruppo si rafforza e amplia l’impegno sul territorio

AGSM AIM celebra un 2023 da record, con utili netti che sfiorano i 53 milioni di euro. I dividendi crescono, portando risorse vitali ai comuni di Verona e Vicenza. Un impegno concreto sul territorio: oltre 70 mila clienti beneficiano di bonus sociali, dimostrando come l'azienda non solo investa nei numeri, ma anche nel benessere della comunità. In un periodo di sfide economiche, questa crescita rappresenta una luce di speranza.

(Adnkronos) – E' di 28,9 milioni di euro il dividendo per i due soci (18,24 milioni al comune di Verona e 11,56 milioni al comune di Vicenza) a fronte dei 53 milioni di utile netto, quasi 15 milioni di euro erogati in bonus sociali a oltre 70 mila clienti, 5,71 milioni di euro destinati ad . Potrebbe interessarti:. Quanto inquina produrre la neve artificiale?. Imprese, nasce la Community digitale italiana delle acque. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Agsm Aim, crescono utili e dividendi: gruppo si rafforza e amplia l’impegno sul territorio

