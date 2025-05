Agrumicoltura Giosué Arcoria nominato presidente del Distretto agrumi di Sicilia

Una nomina che segna un passo importante per l'agrumicoltura siciliana: Giosuè Arcoria, imprenditore di spicco, sarà il nuovo presidente del Distretto produttivo agrumi di Sicilia. Questo momento non solo celebra l'eccellenza dei nostri agrumi, ma si inserisce in un trend crescente di valorizzazione dei prodotti locali. Arcoria guiderà un settore strategico per l’economia siciliana, puntando su qualità e innovazione. Un'opportunità da cogliere con entusiasmo!

Una nomina che riempie d’orgoglio tutta Confagricoltura, dal regionale al nazionale, al comparto agrumicolo dell'organizzazione di categoria. L’imprenditore agricolo Giosuè Arcoria è stato chiamato a guidare il Distretto produttivo agrumi di Sicilia. La sua elezione, avvenuta all’unanimità, è. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Agrumicoltura, Giosué Arcoria nominato presidente del Distretto agrumi di Sicilia

