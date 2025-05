Agropoli approvato il progetto per la nuova sede dei Carabinieri

La giunta comunale di Agropoli ha dato il via libera al progetto per la nuova sede dei Carabinieri, un investimento di 2,5 milioni di euro che segna un passo fondamentale per la sicurezza del territorio. Questa iniziativa si inserisce in un trend nazionale di potenziamento delle infrastrutture pubbliche, dimostrando l'importanza di investire nella protezione delle comunitĂ locali. Scopri come questo progetto potrĂ migliorare la vita in cittĂ !

La giunta comunale di Agropoli ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della nuova sede della Compagnia Carabinieri. L’intervento, relativo al primo lotto, è finanziato con 2 milioni e mezzo di euro tramite Cassa Depositi e Prestiti. Il nuovo edificio sorgerĂ nei pressi del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Agropoli, approvato il progetto per la nuova sede dei Carabinieri

Cerca Video su questo argomento: Agropoli Approvato Progetto Nuova Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Agropoli: approvato il progetto della nuova sede della Compagnia Carabinieri; Agropoli, via libera del Comune al progetto esecutivo della nuova sede della Compagnia Carabinieri. 🔗Ne parlano su altre fonti

Agropoli: approvato il progetto della nuova sede della Compagnia Carabinieri

Lo riporta infocilento.it: La nuova caserma sorgerà nei pressi dell’ospedale civile di Agropoli. Previsto un costo di circa 2,4 milioni L’opera sarà finanziata con un mutuo ...

Mare per tutti ad Agropoli: approvato il progetto “spiaggia inclusiva” con il Seatrac

Da salernotoday.it: Il Seatrac, ceduto al Comune di Agropoli grazie all’impegno dell’associazione ... l'ingresso autonomo in mare per le persone con ridotte capacità motorie. Un progetto ambizioso, per creare un modello ...

Agropoli, fronte del mare. Approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica

Da telecolore.it: Giornalista professionista, lavora a Telecolore dal 1984. Padre di tre figli, è laureato in Giurisprudenza col massimo dei voti. E' corrispondente del Corriere dello Sport e di Repubblica.