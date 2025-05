Agroalimentare nasce il polo italiano in Uzbekistan grazie a Unitus

Un passo strategico per l'Italia nell'agroalimentare: l'Università della Tuscia ha siglato un accordo con l'Uzbekistan, creando un polo che apre nuove opportunità di cooperazione. Questo progetto non solo valorizza le eccellenze italiane ma si inserisce in un contesto globale di sostenibilità e innovazione agricola, dove la tradizione incontra il futuro. Un momento da seguire con attenzione, perché il cibo è sempre più un ponte tra culture!

L’Università della Tuscia ha firmato un importante accordo con il Ministero dell’Agricoltura dell’Uzbekistan, durante la cerimonia ufficiale alla presenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Presidente della Repubblica dell’Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev. A rappresentare Unitus il Prorettore vicario Alvaro Marucci, che ha firmato l’intesa insieme al Ministro dell’Agricoltura uzbeko, Ibrokhim Yulchiyevich Abdurakhmonov. Nasce così un nuovo polo Unitus a Samarcanda, con corsi di doppio titolo in agraria, agroalimentare ed economia. Un passo storico per l’internazionalizzazione del nostro Ateneo e per la valorizzazione delle eccellenze Made in Italy. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Agroalimentare, nasce il polo italiano in Uzbekistan grazie a Unitus

Cerca Video su questo argomento: Agroalimentare Nasce Polo Italiano Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

A Parma nasce UniSaFo, la prima scuola al mondo dedicata alla cultura di salumi e formaggi italiani. 🔗Ne parlano su altre fonti

In Uzbekistan nasce polo italiano agroalimentare grazie a Unitus

Si legge su askanews.it: Roma, 30 mag. (askanews) – L’Università della Tuscia ha firmato un importante accordo con il ministero dell’Agricoltura dell’Uzbekistan, durante la cerimonia ufficiale alla presenza della Presidente d ...

Fiere di Parma e BBQ Expo uniscono le forze: nasce il polo italiano del barbecue

Lo riporta foodaffairs.it: Le fiamme della griglia si accendono nel cuore pulsante del Made in Italy agroalimentare. La Food Valley è pronta ... È ufficiale: BBQ Expo 2026 si terrà a Fiere di Parma, tempio italiano del food, ...

Nasce Fooder: l’Università dell’Agroalimentare in Emilia Romagna

Lo riporta italiangourmet.it: Un polo di eccellenza unico nel suo genere per formare i professionisti del futuro nel settore agroalimentare, con un focus su innovazione ... e alle nuove frontiere del settore. Fooder nasce per ...