Agostiniani su obesità infantile digitalizzazione e crisi demografica in Italia

In Italia, il 31% dei bambini soffre di sovrappeso e obesità, un dato allarmante che si colloca nel contesto della crisi demografica e della digitalizzazione. Con il crescente uso di dispositivi tecnologici, i piccoli spendono sempre più tempo sedentari. È cruciale investire nella salute infantile: non solo per il benessere attuale, ma per garantire un futuro sano alla nostra società. Il cambiamento parte da noi: educare oggi per un domani migliore!

Nelle prime fasi della vita si definiscono non solo le basi della salute, ma si traccia anche il percorso verso il benessere adulto. In questo contesto, emergono preoccupanti segnali relativi al sovrappeso e all'obesità: quasi il 31% dei bambini ne sono interessati, con percentuali ancora più elevate in alcune aree del Paese.

