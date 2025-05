Agliana | bimba di 2 anni e la nonna aggredite da tre pitbull nel giardino di casa

Un episodio drammatico scuote Agliana: una bimba di 2 anni e la sua nonna sono state aggredite da tre pitbull nel giardino di casa. Un attimo di relax si è trasformato in un incubo. Questo fatto riaccende il dibattito sulla sicurezza degli animali domestici e sulla responsabilità dei proprietari. È tempo di riflettere su come garantire un ambiente sicuro per tutti, specialmente per i più piccoli. La protezione della comunità deve venire prima di tutto!

È successo poco dopo le 14 in via Panaro, nella fazione di San Michele. La mamma della piccola ha accusato un malore

