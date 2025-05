Agli arresti domiciliari ma viola per due volte gli obblighi ricevendo persone in casa | 22enne finisce in carcere

Un giovane di 22 anni, già agli arresti domiciliari, ha infranto due volte gli obblighi, ricevendo persone in casa. La notizia mette in luce un fenomeno in crescita: la difficoltà di rispettare le misure cautelari in un contesto sociale sempre più sfidante. I controlli serrati da parte delle forze dell'ordine dimostrano che la legge cerca di farsi rispettare, ma il rischio di trasgressioni rimane elevato. Cosa spinge i giovani a violare queste regole?

Agenti del Commissariato di Sant'Agata di Militello, nella giornata di ieri, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare a carico di un ventiduenne santagatese, già arrestato nel dicembre.

Falsi atti giudiziari e truffe ai clienti: avvocato di Nola agli arresti domiciliari

Un avvocato del Foro di Nola è agli arresti domiciliari con 27 capi d'imputazione per truffa, infedele patrocinio e falso.

