Aggrediti gli operatori al SerD di Salerno stop alla distribuzione dei farmaci

Purtroppo, la sicurezza degli operatori è sempre più a rischio, e l'aggressione al serd di Salerno ne è un triste esempio. Mentre il dibattito sulla salute mentale e sulle droghe si intensifica, questo incidente mette in luce le sfide quotidiane che affrontano i professionisti del settore. La chiusura temporanea della distribuzione dei farmaci sottolinea l'urgenza di creare spazi più sicuri per chi lavora in prima linea. Un appello alla responsabilità collettiva!

Un utente ha aggredito gli operatori e ha danneggiato il vetro della postazione; disposta la temporanea chiusura per la sostituzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Aggrediti gli operatori al SerD di Salerno, stop alla distribuzione dei farmaci

Operatori aggrediti al SerD, danneggiata una vetrata: stop alla distribuzione dei farmaci

Un episodio inquietante è accaduto al SerD 2 di Salerno, dove un utente ha aggredito verbalmente e fisicamente gli operatori, danneggiando la vetrata antisfondamento.

