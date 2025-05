Aggredita in pieno giorno da una straniera che mi ha riempita di botte e mi ha sputato | ho il terrore di uscire di casa

Una giovane romana aggredita in pieno giorno a Porta Maggiore: un episodio inquietante che riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle nostre città. Il timore di uscire di casa si fa strada in una società già provata da ansie e incertezze. Cosa sta succedendo? È l’ora di riflettere su quanto sia fondamentale garantire serenità e protezione a tutti, affinché la vita quotidiana torni a essere sicura e serena.

Colpi, sputi e grida contro una giovane romana che stava tornando a casa, il fatto è accaduto a Porta Maggiore nel cuore di Roma, in pieno giorno, senza alcun motivo, la responsabile una donna. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - «Aggredita in pieno giorno da una straniera che mi ha riempita di botte e mi ha sputato: ho il terrore di uscire di casa»

Accoltellato in pieno giorno a Milano, un giovane soccorso con il suo cane ferito

Ieri pomeriggio, Milano è stata teatro di un inquietante episodio di violenza: un giovane è stato accoltellato all'addome mentre passeggiava con il suo cane rottweiler.

