Aggredita dall’ex nel parcheggio | Mostafà mi ha salvata merita un riconoscimento

In un'epoca in cui la violenza di genere è purtroppo ancora una realtà, la storia di Anna e il suo salvatore Mostafà risuonano come un faro di speranza. In un momento di grande paura, il coraggio di un uomo ha fatto la differenza. Questo episodio ci invita a riflettere sull'importanza di una rete di supporto e sulla necessità di riconoscere i veri eroi della quotidianità, che, con un gesto, possono salvare vite.

Prato, 30 maggio 2025 – “Io devo la vita a Mostafà. Se sono ancora viva, oggi è grazie al suo coraggio, oltre che alla sua umanità”. Anna (nome di fantasia), 52 anni, è la docente di Pistoia che lavora in una scuola di Prato e che la mattina di martedì 20 maggio è stata aggredita in modo selvaggio in un parcheggio del Parco Prato dall’ex fidanzato, 35 anni, anche lui pistoiese. Ha guardato in faccia la morte, Anna. L’uomo ha tentato di ucciderla prendendola a bastonate e provando a spingerla nella sua auto dopo averle messo un sacchetto in testa. A salvarla sono stati tre passanti, tutti stranieri: hanno rischiato la loro vita per strapparla dalla furia dell’uomo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aggredita dall’ex nel parcheggio: “Mostafà mi ha salvata, merita un riconoscimento”

