Aggrediscono i poliziotti dopo un controllo | tre agenti feriti cinque arresti

Firenze, 30 maggio 2025 – Una serata di controllo antidroga si è trasformata in un episodio di violenza inaudita: tre agenti sono stati aggrediti nel giardino comunale di via Mariti. Con cinque arresti, cresce l’allerta per la sicurezza pubblica in un periodo in cui la lotta contro il traffico di droga è più che mai cruciale. Questo evento richiama l’attenzione su una realtà sempre più inquietante: la necessità di proteggere chi ci protegge.

Firenze, 30 maggio 2025 – Un controllo antidroga si è trasformato in una violenta aggressione nei confronti della Polizia di Stato. È successo ieri sera, 29 maggio, all’interno del giardino comunale di via Mariti, dove le volanti di via Zara hanno arrestato cinque cittadini marocchini – di 18, 27, 31, 36 e 41 anni – per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale in concorso. Uno di loro, il 31enne, è stato inoltre denunciato in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Tutto è cominciato quando gli agenti, impegnati nei controlli straordinari disposti dal questore per contrastare lo spaccio, hanno notato l’uomo all’interno del giardino insieme ad altri connazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aggrediscono i poliziotti dopo un controllo: tre agenti feriti, cinque arresti

Cerca Video su questo argomento: Aggrediscono Poliziotti Dopo Controllo Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Fermato e sorpreso a Rosarno con 8 grammi di canapa, dopo l'arresto aggredisce i poliziotti; Nasconde hashish nei vestiti sul bus e aggredisce i poliziotti, arrestato 26enne dopo la fuga a Rieti; Aggrediscono un uomo in via dei Mutilati: arrestati due uomini dalla Polizia di Stato; Ruba corrente elettrica e picchia i poliziotti: obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per 38enne. 🔗Cosa riportano altre fonti

Aggrediscono i poliziotti dopo un controllo: tre agenti feriti, cinque arresti

Riporta lanazione.it: Nel giardino di via Mariti sorpreso un uomo con oltre 300 grammi di hashish. Il gruppo reagisce con violenza: tre feriti ...

Acerra, 2 fermati per aver aggredito poliziotti durante un controllo

Scrive ilmediano.com: Acerra: aggrediscono gli agenti. Arrestate due persone dalla Polizia di Stato. Nella scorsa serata, la Polizia di Stato ha tratto in arresto una 67enne di Acerra ed un 33enne di origini albanesi, per ...

Poliziotti offesi e aggrediti ad Acerra: arrestati un uomo e una donna

Da msn.com: La polizia ha arrestato una 67enne di Acerra ed un 33enne di origini albanesi, per lesioni aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale. Gli agenti del commissariato di Acerra e della squadra mobile, h ...