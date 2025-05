Aggredisce la ex messo in fuga dalla vicesindaca e da un assessore L’uomo poi si è schiantato in auto

Un episodio drammatico a Valera Fratta, dove la vicesindaca e un assessore hanno agito prontamente per salvare una donna da un’aggressione da parte del suo ex. Un gesto che illumina il crescente impegno delle amministrazioni locali nella lotta contro la violenza di genere. In un momento in cui la sicurezza delle donne è al centro del dibattito pubblico, questo intervento sottolinea l’importanza di una comunità unita e vigile.

Valera Fratta (Lodi), 30 maggio 2025 – S alvata dal vicesindaco e un assessore dalla aggressione da parte dell’ex fidanzato. L’uomo poi è è fuggito sulla sua auto ed ha avuto un incidenty. È accaduto a Valera Fratta, nel Lodigian o. A mettere in fuga l'uomo, un trentenne, sono stati il vicesindaco Flavia Venturini e l'assessore Giuseppe di Maria, che si trovavano nella zona e sono stati a llertati dalle urla della donna. Fuggito sull'auto, il trentenne ha avuto un incidente sulla autostrada A1, all'altezza di Fontanellato (Parma). Ora si trova ricoverato all'ospedale di Parma, sorvegliato a vista dai carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Aggredisce la ex, messo in fuga dalla vicesindaca e da un assessore. L’uomo poi si è schiantato in auto

Tamponamento fatale, muore l’ex assessore Fabbri. L’ipotesi: ‘Era ferma con l’auto in panne’

Un tamponamento fatale ha strappato la vita all'ex assessore Fabbri, coinvolta in un drammatico incidente mentre era ferma con l'auto in panne.

Cerca Video su questo argomento: Aggredisce Ex Messo Fuga Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Aggredisce l’ex compagna e poi i Carabinieri: arrestato a Vignola un 34enne tunisino; Gaia, massacrata dall’ex a Pozzuoli: arrestati i due complici dell’uomo; Picchiò brutalmente la ex, arrestati i due complici; Ragazza schiaffeggiata vicino alla questura, la manata sul viso vicino al semaforo poi la fuga in mezzo agli s. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Aggredisce la ex in strada, poi fugge in auto e ha un incidente: la donna salvata dalla vicesindaca

msn.com scrive: Un'episodio di violenza in strada che sarebbe potuto finire in tragedia. Un uomo ha aggredito l'ex fidanzata, poi è fuggito sulla sua auto, alla guida della quale ha avuto un ...

Aggredisce la ex moglie in un centro sportivo, pestato dai giocatori di calcetto

Come scrive blitzquotidiano.it: Ha aggredito l’ex moglie sul posto di lavoro, ma è stato pestato e messo in fuga dai presenti. È accaduto in una struttura sportiva con campi di calcetto a Palermo. Picchia l’ex moglie ma ...

Aggredisce l'ex con un coltello. Arrestato

Secondo lanazione.it: Firenze, 14 settembre 2023 - Viene aggredita nei pressi di un supermercato con un coltello dall'ex ma lei riesce a sfuggire al colpo rifugiandosi all'interno dell'attività. L'episodio è avvenuto ...