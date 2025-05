Aggredisce la compagna e colpisce un poliziotto

Un episodio di violenza che si inserisce in un contesto allarmante: la crescente incidenza di aggressioni domestiche e atti di violenza contro le forze dell'ordine. L'arresto di un pluripregiudicato a Trento non è solo un fatto di cronaca, ma un campanello d'allarme per la nostra società. Questo caso mette in luce l'importanza di una risposta efficace e tempestiva da parte delle istituzioni. La sicurezza è un tema che ci tocca tutti.

È stato arrestato lo scorso 28 maggio a Trento un cittadino rumeno, pluripregiudicato, con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per porto di oggetti atti ad offendere. L'uomo è stato fermato dalla Polizia di Stato nel pomeriggio di mercoledì, dopo essere intervenuta a seguito.

Aggredisce i familiari e si scaglia contro i Carabinieri: arrestato 36enne in stato di alterazione

I Carabinieri di Avellino hanno arrestato un 36enne in stato di alterazione, responsabile di aver aggredito i familiari e scagliato contro i militari.

