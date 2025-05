Afragola parla il padre di Alessio | Chiedo perdono a tutti

Afragola è scossa da un tragico evento che ha colpito una comunità intera. Domenico Tucci, padre di Alessio, l'autore dell'orrendo gesto, si confessa in un appello disperato: "Chiedo perdono a tutti". In un contesto di violenza giovanile che preoccupa l'Italia, queste parole ci ricordano l'importanza di un dialogo aperto tra le generazioni. Come possiamo prevenire simili drammi e costruire un futuro migliore? La riflessione è necessaria.

Parla il padre di Alessio, il ragazzo di 18 anni che ha confessato di aver ucciso a colpi di pietre la fidanzata 14enne Martina Carbonaro ad Afragola. È affranto e distrutto, Domenico Tucci e ai giornalisti dice: “Più che dire che mi dispiace non posso, mi dispiace e chiedo perdono io al posto di mio . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Afragola, parla il padre di Alessio: “Chiedo perdono a tutti”

Il femminicidio di Afragola, parla la mamma di Martina Carbonaro: "Voglio giustizia, voglio l'ergastolo"

Il tragico femminicidio di Martina Carbonaro, avvenuto ad Afragola, ha lasciato un segno profondo nella comunità e nella vita di sua madre, Enza Cossentino.

