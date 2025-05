Afragola Martina è morta per un abbraccio non dato Tucci | L’ho colpita di spalle

Una tragedia che segna profondamente la comunità di Afragola. Martina, una giovane vita spezzata in un momento di follia, ci ricorda quanto sia cruciale affrontare i temi della violenza giovanile e delle relazioni tossiche. Alessio Tucci, il suo ex fidanzato, ha confessato il terribile gesto, evidenziando un allarmante trend di aggressioni tra i giovani. È tempo di riflettere: quanto è importante parlare di amore sano e rispetto?

La minorenne ritrovata senza vita in un edificio diroccato nei pressi dell'ex stadio di Afragola, sarebbe stata uccisa dal suo ex ragazzo, 18enne del luogo. Fermato dai carabinieri, Alessio Tucci è stato sentito dagli investigatori e avrebbe confessato quanto compiuto, rivelando i dettagli dell'assassinio. Il giovane ha aggredito la sua ex fidanzata mentre era di spalle e l'ha colpita tre volte alla testa con un sasso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it