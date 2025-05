Afragola Mantovano porta l’abbraccio della premier ai genitori di Martina | è il momento del dolore ma lo Stato c’è

In un momento di grande dolore, l’abbraccio dello Stato si fa sentire. Oggi ad Afragola, il sottosegretario Alfredo Mantovano ha visitato i genitori di Martina Carbonaro, portando il sostegno del governo. Questo gesto di presenza è più che simbolico: nel contesto attuale, caratterizzato da sfide sociali e necessità di supporto, la vicinanza istituzionale assume un significato profondo. Un segnale importante per chi affronta la sofferenza quotidiana.

Nel momento del dolore e del bisogno lo Stato c'è, anche fisicamente presente. Come a Caivano e oggi ad Afragola, dove il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha fatto visita questa mattina ai genitori di Martina Carbonaro, ai quali ha espresso le condoglianze del governo e rinnovato l'abbraccio affettuoso del Presidente Giorgia Meloni. Omicidio Martina, Mantovano: episodi mai prevedibili, agire contro il degrado. «Episodi come quelli accaduti, da ultimo, a pochi chilometri da qui, come il terribile omicidio di Martina, non sono prevedibili mai in assoluto – ha osservato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, a Caivano, a proposito dei ripetuti casi di femminicidio –.