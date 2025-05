Afragola l’abbraccio negato e la pietra | la confessione di Alessio Tucci sull’omicidio di Martina Carbonaro

Afragola, un luogo segnato da una tragedia che scuote le coscienze. La confessione di Alessio Tucci sull'omicidio di Martina Carbonaro riporta alla luce un tema drammatico: la violenza giovanile e il silenzio che spesso circonda queste storie. A soli 14 anni, Martina ha visto spegnersi la sua vita in un incontro tragico. La sua storia non deve essere dimenticata; è un monito per tutti noi. Riflessioni necessarie per un futuro migliore.

Martina Carbonaro, 14 anni, era uscita la sera del 26 maggio per incontrare l'ex ragazzo in un casolare abbandonato dietro lo stadio Moccia di Afragola, alle porte di Napoli. Quella stessa notte non è più tornata a casa. Quattro giorni dopo, nell'udienza di convalida del fermo, Alessio Tucci, 18 anni, ha ammesso di averla colpita.

Afragola, tragica conferma: è della 14enne Martina Carbonaro il corpo ritrovato senza vita

Ad Afragola, si è giunta una tragica conferma: il corpo rinvenuto senza vita è quello di Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa lunedì.

