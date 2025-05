Afragola la confessione di Alessio Tucci | Si è rifiutata di abbracciarmi e l’ho colpita di spalle

Nel tragico contesto della violenza giovanile che affligge le nostre città, la triste vicenda di Afragola getta un'ombra inquietante. Alessio Tucci, solo 18 anni, ha confessato di aver colpito la sua ex, una minorenne, dopo il rifiuto di un abbraccio. Questo caso evidenzia un problema sociale profondo: come la gestione delle emozioni possa trasformarsi in atti di inaudita violenza. Un allarme che richiede attenzione e azioni concrete.

La minorenne ritrovata senza vita in un edificio diroccato nei pressi dell'ex stadio di Afragola, sarebbe stata uccisa dal suo ex ragazzo, 18enne del luogo. Fermato dai carabinieri perché individuato come ipotetico autore dell'omicidio, è stato sentito dagli investigatori e avrebbe confessato quanto compiuto, rivelando i dettagli dell'assassinio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Afragola, la confessione di Alessio Tucci: “Si è rifiutata di abbracciarmi e l’ho colpita di spalle”

Trovata morta Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa ad Afragola: l'ex fidanzato fermato per omicidio pluriaggravato e occultamento | La confessione: "L'ho uccisa perché mi aveva lasciato"

La tragica scomparsa di Martina Carbonaro, la quattordicenne di Afragola, si è conclusa con il ritrovamento del suo corpo in un casolare abbandonato.

Alessio Tucci confessa: “Martina ha rifiutato un abbraccio, era di spalle e l’ho colpita”

La confessione di Alessio Tucci: “Martina ha rifiutato il mio abbraccio e l’ho colpita di spalle”

Alessio confessa: 'Martina ha rifiutato il mio abbraccio e l'ho colpita di spalle'

