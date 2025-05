Affitto negato alla transgender Insorgono le associazioni | Ancora troppe discriminazioni

Un nuovo caso di discriminazione colpisce la comunità transgender: un affitto negato a causa della transizione di genere. Questo episodio, purtroppo, non è isolato e mette in luce le sfide quotidiane che affrontano molte persone LGBTQ+. Le associazioni scendono in campo, chiedendo un cambio culturale. È fondamentale riflettere su quanto sia ancora lontana l'uguaglianza, dove ognuno dovrebbe sentirsi accolto e rispettato nel proprio spazio vitale.

Ha rifiutato di affittarle una parte dell?appartamento, in condivisione con altre ragazze, dopo aver saputo del percorso di transizione di genere intrapreso dalla sua inquilina.. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Affitto negato alla transgender. Insorgono le associazioni: «Ancora troppe discriminazioni»

