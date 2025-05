Affari Tuoi dramma-Maria Elisa | come perde tutto la puntata più sfortunata di sempre?

Un colpo di scena inaspettato ha sconvolto il pubblico di Affari Tuoi! Maria Elisa, la concorrente siciliana, ha vissuto la puntata più sfortunata di sempre, perdendo tutto nel gioco dei pacchi. Questo episodio riaccende il dibattito sulla fortuna e il destino, temi centrali anche nella nostra vita quotidiana. Un promemoria che, a volte, la sorte può riservare sorprese inimmaginabili. Vuoi sapere come è andata a finire? Rimani con noi!

Come ogni sera, eccoci ad Affari Tuoi, il gioco dei pacchi, della fortuna e del Dottore, il game-show che tritura la concorrenza in termini di share condotto da Stefano De Martino su Rai 1. La puntata in questione è quella di oggi, venerdì 30 maggio. A misurarsi con la sorte tocca a Maria Elisa, in rappresentanza della Sicilia. Elisea (detta Maria Elisa) Criscino, questo il nome all'anagrafe, arriva da Vittoria, provincia di Ragusa. Nella vita fa la tabaccaia, ha un profilo Instagram che conta 450 follower, cresciuti di 150 unità dall'inizio della puntata. Magnetica, insomma. Sposata, ha una figlia di 12 anni e con lei, nell'avventura ad Affari Tuoi, ad accompagnarla c'è mamma Concetta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, dramma-Maria Elisa: come perde tutto, la puntata più sfortunata di sempre?

Striscia la Notizia, la confessione di Flavio Insinna su Affari Tuoi

Striscia la Notizia torna a indagare su Affari Tuoi, il popolare game show di Rai1. Flavio Insinna, ex conduttore del programma, si confida svelando retroscena inediti.

