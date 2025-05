AEW | Non solo Mariah May anche Abadon dice addio alla federazione

Oggi il mondo del wrestling è in subbuglio: non solo Mariah May, ma anche Abadon dice addio alla AEW. Un cambiamento significativo che riflette la continua evoluzione di una federazione sempre più competitiva. Con la rimozione di queste due stelle dal roster, Tony Khan sembra voler puntare su nuove leve. Questo potrebbe essere l’inizio di un rinnovamento audace, ma la domanda è: chi prenderà il loro posto? Prepariamoci a sorprese!

La giornata di oggi ha visto la conferma dell’addio di Mariah May alla AEW, con l’ex campionessa mondiale che è stata rimossa dal roster sul sito web – indicatore quasi ineluttabile di chi non fa più parte della federazione. Una perdita davvero molto importante, considerato quanto Tony Khan ha investito su di lei nel corso dei mesi e che lascia una voragine nel roster femminile. Ma Mariah non è l’unica ad aver detto addio alla compagnia. La AEW saluta la sua zombie. Con un lungo post pubblicato su X, infatti, anche Abadon ha annunciato il suo addio alla federazione. Non certo una sorpresa, in questo caso, visto che da tempo si sapeva che Tony Khan non le avrebbe rinnovato il contratto in scadenza dopo averla utilizzata soltanto per poche occasioni speciali, solitamente intorno ad Halloween, sia in AEW che in ROH. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Non solo Mariah May, anche Abadon dice addio alla federazione

