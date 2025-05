AEW | Mariah May rimossa dal sito AEW è addio definitivo?

Mariah May saluta la AEW: il suo profilo è stato rimosso dal sito ufficiale, aprendo le porte a nuove avventure nel wrestling. Questo cambiamento solleva interrogativi sul futuro dell'atleta in un periodo in cui l'industria sta vivendo una vera e propria rivoluzione. Con sempre più talenti che cercano di affermarsi, sarà interessante vedere dove approderà la May. Riuscirà a conquistare nuovi ring? La sua storia è appena iniziata!

Il futuro nel wrestling di Mariah May appare più incerto che mai dopo che il suo profilo è stato rimosso dal sito ufficiale della AEW. Anche se può sembrare un gesto sottile, spesso questa mossa indica che un’atleta ha lasciato la compagnia ed è quindi libera di esplorare nuove opportunità. Secondo quanto riportato da PWInsider, Mariah May sarebbe destinata a firmare presto con la WWE. Questa notizia arriva dopo mesi di speculazioni sul rapporto tra la May e la AEW. L’atleta è infatti assente dai programmi televisivi della compagnia fin dalla sua sconfitta contro Toni Storm ad AEW Revolution 2025, ma sono stati soprattutto i suoi commenti e atteggiamenti degli ultimi mesi a far parlare. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Mariah May, rimossa dal sito AEW, è addio definitivo?

