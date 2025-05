AEW | I voti di Dave Meltzer a Double Or Nothing

Domenica scorsa, l'AEW ha brillato con il suo PPV Double Or Nothing a Glendale, Arizona, regalando emozioni forti e match da standing ovation. Dave Meltzer, guru del wrestling, ha dato le sue valutazioni, svelando un livello di qualità che segna un trend: la lotta sta tornando protagonista nel panorama sportivo. È il momento giusto per scoprire come l’AEW stia riscrivendo le regole dello spettacolo! Non perdere i dettagli!

Domenica a Glensdale, Arizona, l’ AEW ha messo in scena uno dei suoi PPV storici, Double Or Nothing. È stato un grande spettacolo, con un main event da colpo di scena e tutti gli altri match hanno comunque avuto un livello di lottato di qualità molto alta. Dave Meltzer nella sua uscita settimanale del Wrestling Observer Newsletter ha valutato i match con il suo sistema di stelle, vediamo tutti i voti. I voti del main show. Mercedes Mone vs. Jamie Hayter – Women’s Owen Hart Cup Final ****12. FTR vs. Nigel McGuinness & Daniel Garcia ****12. Ricochet vs. Mark Briscoe – Stretcher Match ****12. The Hurt Syndicate (c) vs. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: I voti di Dave Meltzer a Double Or Nothing

AEW: Mina Shirakawa sfiderà Toni Storm per il titolo a Double or Nothing

Mina Shirakawa è tornata in grande stile in AEW, conquistando una vittoria decisiva nel Four-Way Match a Dynamite Beach Break.

Cerca Video su questo argomento: Aew Voti Dave Meltzer Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Tutti i voti di Dave Meltzer ai match delle ultime due settimane; Backlash 2025 – i voti di Dave Meltzer al PLE WWE; Saturday Night’s Main Event 24-05-2025 – i voti di Dave Meltzer. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Wrestle Dynasty 2025, i voti di Dave Meltzer allo show

Scrive theshieldofwrestling.com: Wrestle Dynasty 2025 è stato un evento prodotto da AEW, NJPW, CMLL, ROH e STARDOM, scopriamo insieme i voti che Dave Meltzer. La NJPW, la AEW, la ROH, la STARDOM e il CMLL si sono riunite sotto la ...

Will Ospreay vs Bryan Danielson: 6,5 stelle da Dave Meltzer

Segnala theshieldofwrestling.com: Will Ospreay vs Bryan Danielson è stato valutato con 6,5 stelle da parte di Dave Meltzer! Il giornalista ha apprezzato la contesa di AEW Dynasty. Nel corso dell’ultimo pay-per-view targato All Elite ...

AEW Parking Lot Fight awarded 5-star rating from Dave Meltzer

Lo riporta sportskeeda.com: AEW Dynamite's Parking Lot Fight gets more praise. In this week's Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer awarded five stars to the September 16th AEW Dynamite main event Parking Lot Fight ...