AEW | Harley Cameron costretta allo stop ecco il motivo dell’angle andato in onda a Dynamite

Harley Cameron, stella emergente della AEW, è costretta a uno stop forzato dopo un infortunio avvenuto a Double or Nothing. Un colpo duro per i fan, che dovranno aspettare per rivederla sul ring. Questo episodio mette in luce quanto sia imprevedibile e rischioso il mondo del wrestling, dove ogni match può riservare sorprese e sfide inattese. Riuscirà Harley a tornare più forte di prima? La sua resilienza sarà messa alla prova!

Infortunio durante Double or Nothing per la wrestler della AEW. I fan dovranno attendere prima di rivedere Harley Cameron sul ring. Secondo quanto riportato da Bryan Alvarez, la popolare wrestler della AEW si è infortunata durante l’evento Double or Nothing di domenica scorsa, nel match che l’ha vista fare coppia con Anna Jay contro Megan Bayne e Penelope Ford. Non sono stati forniti dettagli specifici né sul tipo di infortunio né sui tempi di recupero previsti. Il sangue a Dynamite era parte di un angle. Alvarez ha inoltre riferito che il sanguinamento al volto mostrato da Cameron durante il rematch no DQ di mercoledì scorso a Dynamite non era sangue vero, ma faceva parte di un angle studiato per giustificare la sua assenza dal ring. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Harley Cameron costretta allo stop, ecco il motivo dell’angle andato in onda a Dynamite

