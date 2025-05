Aeroporto traffico in aumento a maggio | per il ponte del 2 giugno previsti 123 mila viaggiatori

Maggio segna un nuovo record all'aeroporto di Palermo: 123.000 viaggiatori previsti per il ponte del 2 giugno! Un chiaro segnale di ripresa per il turismo, dopo anni di sfide. Questo incremento non è solo un numero, ma un invito a riscoprire la bellezza della Sicilia e il suo fascino irresistibile. Non perdere l'occasione di essere parte di questa onda di entusiasmo! La voglia di viaggiare è tornata più forte che mai.

A maggio è ancora record di passeggeri all’aeroporto internazionale "Falcone Borsellino" di Palermo, che nel ponte di giugno (da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno), vedrà il passaggio di 123 mila viaggiatori. Secondo i dati diffusi da Gesap, la società di gestione dello scalo aereo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Aeroporto, traffico in aumento a maggio: per il ponte del 2 giugno previsti 123 mila viaggiatori

Segnala palermotoday.it: Secondo i dati diffusi da Gesap, la società di gestione dello scalo, questo mese sono transitati 892.198 passeggeri: l'1% in più rispetto a maggio 2024 (882.085) ...

msn.com scrive: Ancora un mese da record per l’aeroporto internazionale "Falcone Borsellino" di Palermo. Secondo i dati diffusi da Gesap, la società di gestione dello scalo, nel mese di maggio 2025 sono transitati 89 ...

