Aereo da turismo si schianta al suolo | due feriti

Un aereo da turismo si schianta sull'Altopiano di Asiago, lasciando due persone ferite. Questo tragico incidente riporta alla luce il tema della sicurezza nei voli leggeri, un settore in crescita che affascina molti appassionati. È fondamentale non abbassare la guardia: le statistiche mostrano un aumento degli incidenti in questo ambito. Resta costante l'attenzione sulla formazione dei piloti e sulla manutenzione degli aeromobili. La curiosità di volare deve sempre andare di pari passo con la sicurezza!

Grave incidente nella tarda mattinata di venerdì 30 maggio, sull'Altopiano di Asiago. Secondo le prime informazioni un Cessna172 con a bordo due persone ha mancato l'atterraggio finendo la sua corsa tra la vegetazione del monte oltre la pista. Sul posto il Suem 118 con il supporto di un.

Padova, aereo da turismo atterra in strada: illese le persone a bordo

Un aereo da turismo Piper ha effettuato un atterraggio d'emergenza in via della Madonnina a Padova, dopo aver riscontrato un'avaria al motore poco dopo il decollo dall'aeroporto ‘Allegri’.

Aereo da turismo si schianta al suolo ad Asiago, due feriti

Asiago, aereo turistico si schianta durante l'atterraggio: due feriti

Asiago, atterraggio da incubo: aereo da turismo precipita e si schianta, due feriti gravi

