Adr con Legambiente per la bonifica della spiaggia di Coccia di Morto

Un mare pulito è un diritto di tutti! Ieri, 150 dipendenti di Aeroporti di Roma hanno unito le forze con Legambiente per ripulire la spiaggia di Coccia di Morto a Fiumicino, dimostrando che il cambiamento può partire da noi. L'inquinamento da plastica e rifiuti non è solo una questione locale: riguarda il futuro del nostro ambiente. Ogni gesto conta, e questa iniziativa è un esempio da seguire per proteggere le nostre coste.

Fiumicino, 30 maggio 2025- Ieri 150 dipendenti di Aeroporti di Roma, in collaborazione con Legambiente, hanno realizzato una grande pulizia sulla spiaggia di Coccia di Morto a Fiumicino, luogo dove continuano a concentrarsi rifiuti provenienti dalla vicina foce del Tevere. Plastiche, imballaggi, vetro ma anche pneumatici e grandi elettrodomestici, alcuni dei rifiuti maggiormente individuati. La spiaggia, conosciuta per le tantissime iniziative di pulizia che proprio l’associazione del Cigno Verde da anni vi ha realizzato e di altrettante giornate promosse anche da ADR, è anche quella più vicina al Leonardo da Vinci e dunque biglietto da visita della cittadina aeroportuale; anche da ciò nasce l’idea di ADR e Legambiente di collaborare per migliorare la qualità ambientale dell’area attraverso l’impegno attivo di volontari e personale della società di gestione aeroportuale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Fileni e Legambiente insieme per ripulire la spiaggia di Falconara: raccolti oltre 150 chili di rifiuti in un solo giorno

Fileni e Legambiente uniscono le forze per tutelare l'ambiente, coinvolgendo i dipendenti in una giornata di volontariato per ripulire la spiaggia di Falconara.

Cerca Video su questo argomento: Adr Legambiente Bonifica Spiaggia Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Adr con Legambiente per la bonifica della spiaggia di Coccia di Morto

Lo riporta ilfaroonline.it: Plastiche, imballaggi, vetro ma anche pneumatici e grandi elettrodomestici, alcuni dei rifiuti maggiormente individuati ...

Spiagge, ripulita dai volontari la spiaggia di Coccia di Morto. Legambiente e Adr: «Raccolta una tonnellata di rifiuti»

Come scrive roma.corriere.it: Migliaia di sacchi riempiti di plastiche, vetri e carta dai volontari di Legambiente e Aeroporti di Roma (Adr) ...

Legambiente: ogni 100 metri di spiaggia 783 rifiuti, l’84% sono in plastica

Secondo ecodallecitta.it: che contribuiranno a coprire i costi di gestione e bonifica e i costi delle misure di sensibilizzazione. Per le bottiglie e i contenitori di plastica, inclusi i tappi (e anelli) – ne sono stati ...