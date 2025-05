Adinolfi sbotta contro la Ventura? | La trasmissione mi ha fatto rodere le scatole

Mario Adinolfi sbotta contro la Ventura e il suo programma, affermando che gli ha “roto le scatole” al punto da togliergli il sonno. Un’espressione di malcontento che riflette un trend crescente: il pubblico non esita a manifestare il proprio disappunto sui social. In un mondo dove il feedback istantaneo è la norma, come reagiranno gli altri concorrenti e il pubblico? Un confronto acceso che promette scintille!

E’ un Mario Adinolfi piuttosto alterato quello spiaggiato all’ Isola dei Famosi, a causa della quarta puntata di mercoledì sera che, sostiene, gli ha persino tolto il sonno dal gran fastidio che gli ha provocato e continua a provare. Non ho dormito per niente. A me la trasmissione ha fatto un po’ rodere le scatole, più che altro. Deve essere quello che non m’ha fatto dormire lamenta l’ex deputato con Paolo Vallesi. Mario ha dormito male: "La trasmissione mi ha fatto rodere le scatole". #Isola pic.twitter.comNg75sEUEHQ — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 30, 2025 Con chi ce l’ha Mario Adinolfi?. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Adinolfi sbotta (contro la Ventura?): “La trasmissione mi ha fatto rodere le scatole”

Isola dei Famosi: È scontro tra Mario Adinolfi e Loredana Cannata, lei sbotta: "Mi stai minacciando?"

Tensione alle stelle nella seconda puntata de L'Isola dei Famosi, trasmessa ieri sera su Canale 5. Mario Adinolfi e Loredana Cannata si sono affrontati in un acceso scontro verbale, con la Cannata che ha reagito accusando Adinolfi di minacce.

Cerca Video su questo argomento: Adinolfi Sbotta Contro Ventura Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Scontro Ventura-Adinolfi all’Isola dei Famosi: bufera in diretta su adozione e famiglia; Isola dei famosi, Mario Adinolfi sbotta: Qui fanno body shaming contro di me, dicono che non riesco ad alzarmi dal letto; Isola dei Famosi 2025, Simona Ventura sbotta contro le affermazioni di Mario Adinolfi sulla famiglia: “Ho adottato una bambina, e per lei sono sua madre”, ecco le sue parole; ''Se i genitori sono due padri o due madri non importa'': Simona Ventura, mamma adottiva di Caterina, cont .... 🔗Su questo argomento da altre fonti

''Se i genitori sono due padri o due madri non importa'': Simona Ventura, mamma adottiva di Caterina, contro Adinolfi in diretta all’Isola

Riporta gossip.it: ''Se i genitori sono due padri o due madri non importa'': Simona Ventura, mamma adottiva di Caterina, contro Adinolfi in diretta all’Isola ...

Simona Ventura contro Adinolfi: “Non può permettersi di giudicare l’amore. Ho adottato e…”

Come scrive informazione.it: 'Io ho adottato una bambina nel 2006 che adesso ha quasi 19 anni, e per lei sono sua madre. Punto. L'ho adottata da single ed è stato il più grande regalo della mia vita. Nessuno può permettersi di gi ...

Isola 2025, Simona Ventura contro Adinolfi: “Da single adottai una bambina. Coppia eterosessuale o omosessuale, conta l’amore”

Lo riporta fanpage.it: Simona Ventura ha replicato alle dichiarazioni di Mario Adinolfi sulle adozioni. Il video del suo discorso nella puntata dell’Isola dei famosi 2025 trasmessa mercoledì 28 maggio.