Adempimenti di fine anno scolastico | circolari e documenti scaricabili Aggiornato con Scrutini finali in allegato un modello di nomina per sostituzione docenti assenti

Il termine dell'anno scolastico si avvicina e con esso l'importanza di una corretta gestione degli adempimenti. La guida completa per Dirigenti Scolastici offre risorse preziose, tra cui modelli per la nomina di sostituzioni e indicazioni su Collegi dei docenti e Consigli d'istituto. In un periodo in cui la scuola si trasforma sempre di più, avere strumenti aggiornati è fondamentale per garantire un finale di anno sereno e organizzato. Non perdere l'occasione di essere pronto!

Una corposa guida scaricabile in PDF e in formato cartaceo, aggiornata per i Dirigenti Scolastici sugli adempimenti, le scadenze, le deliberazioni e i provvedimenti di fine anno scolastico. Tanti gli argomenti affrontati e da affrontare per la chiusura della scuola: Collegi dei docenti e Consigli d’istituto, definizione degli ordini del giorno, la proroga per l’approvazione . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Guida per gli Amministratori di Google Workspace nelle scuole: adempimenti di fine anno scolastico

Questa guida è dedicata agli amministratori di Google Workspace nelle scuole, offrendo indicazioni sui principali adempimenti di fine anno scolastico.

