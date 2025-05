Addio alle ex Casaralta Buttata giù la prima pietra | Via alla rigenerazione

Un nuovo capitolo si apre per le ex Officine Casaralta, trasformando un simbolo di degrado in un faro di rigenerazione urbana. Con la prima pietra già posata, il progetto promette di ridare vita a uno spazio abbandonato dal 2001, integrando natura e innovazione. Immagina un parco, residenze moderne e spazi per studenti: una rinascita che risponde alla crescente domanda di spazi sostenibili nelle città. È tempo di scommettere sul futuro!

Inizia una nuova era per le ex Officine Casaralta, distretto simbolo della nostra storia industriale, ora ridotto a edifici dismessi e lasciato in uno stato di totale abbandono dal 2001. Al loro posto? "Un esempio virtuoso di rigenerazione urbana ", cioè un parco pubblico, palazzine residenziali, attività commerciali e anche uno studentato. Sono iniziate ieri mattina, in via Ferrarese, le prime demolizioni dei nove edifici, parzialmente crollati o degrati, per mano del sindaco Matteo Lepore. Che, sull’escavatore, ha distrutto ‘la prima pietra’, facendo crollare un muro. L’operazione, dal valore di circa 200 milioni di euro, farà sorgere tra la fine del 2028 e l’inizio del 2029 "un parco e attività commerciali – spiega il sindaco –, ma soprattutto un’offerta residenziale per il quartiere e uno studentato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio alle ex Casaralta. Buttata giù la prima pietra: "Via alla rigenerazione"

