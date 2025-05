Addio all’Asd Calcio a 5 | Prima o poi finiscono anche le cose più belle

Con l'addio all'Asd Club Calcio a 5 di Castel San Pietro Terme, si chiude un capitolo fondamentale della storia sportiva locale. Fondata 35 anni fa, la società ha regalato emozioni e successi, diventando un simbolo per tanti giovani. Mentre il mondo dello sport si evolve, questa notizia ci ricorda l'importanza di valorizzare le radici e le tradizioni, prima che anche le storie più belle giungano al termine. Un invito a riflettere su ciò che lasciamo alle future gener

"Tutte le cose, anche le più belle, nascono e finiscono. E noi siamo arrivati alla fine". Con queste parole Marco Rondelli, fondatore assieme al compianto amico Renzo Cerè, scrive i titoli di coda di una storia "splendida, prim’ancora che lunghissima", quella della società Asd Club Calcio a 5 Castel San Pietro Terme, nata 35 anni fa, a inizio anni ‘90. Non è semplice, lo si legge chiaro più che nelle parole nel volto di Marco Rondelli, dire addio, ma chiara si legge anche l’inevitabilità di una scelta che, ammette, "non solo è stata ponderata, ma è arrivata anche in ritardo rispetto a quando sarebbe dovuta arrivare". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it