Addio a Loretta Swit l’indimenticabile Hot Lips di MAS*H si spegne a 87 anni

...il mondo della televisione celebra il suo straordinario talento, la scomparsa di Loretta Swit ci ricorda quanto siano importanti le icone che hanno segnato un'epoca. "Hot Lips" non era solo un personaggio, ma un simbolo di forza e resilienza in un periodo turbolento. La sua eredità vive nei cuori di milioni, dimostrando che anche dopo decenni, le storie di coraggio e umanità restano sempre attuali.

La televisione piange la perdita di una delle sue figure più emblematiche. Loretta Swit, per sempre impressa nell'immaginario collettivo come il Maggiore Margaret "Hot Lips" Houlihan nella leggendaria serie TV degli anni '70, MAS*H, è venuta a mancare all'età di 87 anni. Swit si è spenta serenamente venerdì scorso nella sua casa di New York. Mentre le cause del decesso vengono al momento attribuite a cause naturali, si attende ancora il rapporto ufficiale del medico legale per confermare le circostanze. Loretta Swit Per ben undici stagioni, dal 1974 al 1983, Loretta Swit ha interpretato con magistrale bravura il ruolo della caposala infermiera dell'esercito "Hot Lips" Houlihan, diventando uno dei personaggi più amati e riconoscibili di MAS*H.