Adani frecciata ad Allegri? Esulta per l’ufficialità ma il messaggio è per… Di Maria

Lele Adani non si ferma a festeggiare l'arrivo di Allegri al Milan: il suo post su Instagram sembra rivolto a un'altra stella, Di Maria. In un momento in cui il calcio italiano cerca di rinvigorire i suoi campioni, la tensione tra i protagonisti aumenta. Potrebbe essere l'inizio di una rivalità avvincente? Scopri come si intrecciano le vite di questi due fuoriclasse e cosa ne pensano i tifosi!

(Adnkronos) – Lele Adani esulta per l'ufficialità in una storia postata su Instagram pochi minuti dopo il comunicato del Milan: Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore rossonero, ma il messaggio postato dall'ex calciatore, oggi opinionista Rai, non è indirizzato al tecnico. Curioso, visto che il ritorno dell'allenatore livornese a Milano è la notizia delle ultime . L'articolo Adani, frecciata ad Allegri? Esulta per l'ufficialità, ma il messaggio è per. Di Maria proviene da Webmagazine24.

