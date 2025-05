Adam l' unico sopravvissuto di 10 figli a Gaza dopo i raid israeliani | verrà curato negli ospedali dell' Emilia-Romagna

La storia di Adam, l'undicenne palestinese unico sopravvissuto di dieci figli, è un grido straziante che risuona nel cuore dell'umanità. Dopo la devastazione dei raid a Gaza, il piccolo troverà accoglienza negli ospedali dell'Emilia-Romagna. Questo gesto solidale si inserisce in un trend più ampio di aiuto umanitario che unisce le nazioni, dimostrando che la compassione non ha confini. Un punto interessante? La forza della speranza, che può

Adam è un bambino palestinese di 11 anni, l'unico sopravvissuto di dieci figli. Gli altri nove sono morti nei bombardamenti. La madre, la dottoressa Alaa al-Najjar ha lanciato un appello. La Regione Emilia-Romagna ha risposto. “La nostra Rete ospedaliera è pronta ad accogliere il piccolo Adam. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Adam, l'unico sopravvissuto di 10 figli a Gaza dopo i raid israeliani: verrà curato negli ospedali dell'Emilia-Romagna

Unico figlio sopravvissuto della pediatra Alaa in un raid a Gaza. L’AOPI: "Disponibili ad accogliere e curare il piccolo Adam"

L'Associazione Ospedali Pediatrici Italiani (AOPI) si impegna ad accogliere e prendersi cura del piccolo Adam, l’unico figlio sopravvissuto della pediatra Alaa, vittima di un raid a Gaza.

Cerca Video su questo argomento: Adam Unico Sopravvissuto 10 Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

L'appello da Gaza per l'unico bimbo sopravvissuto al raid: Salvate Adam; L'Italia vuole accogliere Adam, l'unico fratellino scampato al raid israeliano; Gaza, Italia disponibile ad accogliere Adam: è l'unico fratellino sopravvissuto a raid israeliano; Unico figlio sopravvissuto della pediatra Alaa in un raid a Gaza. L’AOPI: Disponibili ad accogliere e curare il piccolo Adam. 🔗Cosa riportano altre fonti

Gaza, Italia disponibile ad accogliere Adam: è l'unico fratellino sopravvissuto a raid israeliano

Come scrive msn.com: Lo fa sapere la Farnesina in una nota. Associazione ospedali pediatrici italiani: "Pronti a curarlo" Il governo italiano ha dato la sua disponibilità a trasferire in Italia Adam, l'unico dei dieci fig ...

Perde 9 figli a Gaza, l’unico sopravvissuto sta male: Napoli pronta ad accogliere Adam

msn.com scrive: L’ospedale Santobono di Napoli è pronto ad accogliere il piccolo Adam, il bambino di 11 anni rimasto gravemente ferito durante un bombardamento dell’esercito israeliano a Gaza: si tratta dell’unico fi ...

L'appello da Gaza per l'unico bimbo sopravvissuto al raid: "Salvate Adam"

Riporta informazione.it: Adam ha 11 anni ed è l’unico sopravvissuto dei 10 figli della pediatra palestinese Alaa Al-Najjar, uccisi in un bombardamento su Khan Yunis. Ha ustioni e fratture gravi, ma l’ospedale Nasser non è in ...