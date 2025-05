Acrobati a teatro La danza nel cielo tra Potter e pirati

?? Preparati a vivere un'esperienza mozzafiato! Domenica 1 giugno, il Teatro Petrarca ospiterà i saggi di fine anno dell'associazione Contraerea, un viaggio acrobatico che mescola magia e avventura. Con oltre 130 interpreti, dai più piccoli ai giovani talenti, assisterai a un'esibizione che celebra la danza nel cielo, dall'universo di Potter ai pirati. Non perdere l’occasione di scoprire come la passione per le arti circensi stia conquistando sempre più cuori! ?

Saggi di fine anno per l'associazione Contraerea, in scena domenica 1 giugno al Teatro Petrarca. Un appuntamento che coinvolgerà oltre 130 interpreti: dalle bambine e i bambini dei corsi di tessuto, trapezio e cerchio, ai giovani e adulti provenienti dai corsi di tessuto, trapezio, cerchio, acrobatica, pole dance e dal progetto "Circostanze di incontro – spazi civici di comunità", vincitore del bando nazionale "Spazi civici di comunità - PlayDistrict", dedicato ai giovani tra i 14 e i 34 anni con vari tipi di disagio e ai Neet, promosso dal ministero delle Politiche Giovanili e da Sport e Salute.

