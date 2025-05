Acque minerali l’appello | Serve piano per il verde

Il comitato Amici del parco Acque minerali lancia un appello forte e chiaro: è tempo di un piano di gestione del verde, che tuteli la biodiversità e il nostro patrimonio storico. In un'epoca in cui la sostenibilità è diventata una priorità globale, la tutela degli spazi verdi cittadini diventa cruciale. Ogni albero abbattuto è un passo indietro per la nostra salute e il nostro ambiente. Mobilitiamoci per un futuro più verde!

"Un piano di gestione del verde che rispetti la natura, la biodiversità e il patrimonio storico della nostra città". Lo chiede il comitato Amici del parco Acque minerali, esprimendo "forte preoccupazione per il probabile abbattimento di altri pini in via Romeo Galli annunciato da Area Blu ". Alcune recenti rimozioni senza ripiantumazione, insieme al cemento che ha sostituito il verde, rappresenterebbero infatti secondo il gruppo di cittadini "segnali allarmanti di un trend che potrebbe portare all’eliminazione progressiva di tutti gli alberi della zona. Con la giustificazione che le piante siano ‘pericolanti’ e rappresentino un rischio per la sicurezza – proseguono dal comitato –, si sta assistendo a un processo che rischia di svuotare la strada di uno dei suoi elementi più preziosi: gli alberi secolari che ne costituiscono il patrimonio naturale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Acque minerali, l’appello: "Serve piano per il verde"

Il giallo delle Acque Minerali, ragazza a colloquio con l’Arma: spuntano falsi identikit sui social

Il giallo delle Acque Minerali si infittisce: una ragazza di 17 anni, soccorsa dopo un episodio drammatico, sarà ascoltata dai carabinieri in audizione protetta.

