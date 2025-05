Acqua aria terra fuoco | dal mondo nel cuore del Salento per Leverano in fiore

Leverano si trasforma in un palcoscenico floreale internazionale, dove l'acqua, l'aria, la terra e il fuoco si fondono per dare vita a un'esperienza unica. Con artisti provenienti da tutto il mondo, questo festival celebra non solo la bellezza dei fiori, ma anche la ricchezza delle culture. Un’opportunità imperdibile per scoprire come l’arte unisca le diverse tradizioni in un linguaggio universale, proprio nel cuore del Salento. Non perdere l'occasione di essere parte di

Colori, lingue, culture diverse si ritrovano per le strade ei vicoli di Leverano in provincia di Lecce, parlando la stessa lingua, quella dell'arte floreale. Italia, Bulgaria, Armenia, Giappone, Kazakistan, Messico, Croazia, Ucraina, Lettonia, Moldavia, Polonia, Slovenia, USA sono solo alcuni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Acqua, aria, terra, fuoco: dal mondo nel cuore del Salento per “Leverano in fiore”

La 42esima edizione di "Leverano in Fiore" trasforma il paese in un'opera d'arte vivente, celebrando i quattro elementi: acqua, aria, terra e fuoco.

Secondo lecceprima.it: La kermesse aprirà domani, 30 maggio, e si concluderà il 2 giugno. Taglio del nastro affidato al prefetto di Lecce, Natalino Domenico Manno ...

